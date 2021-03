Stiri pe aceeasi tema

- ​​Primaria Sectorului 5 a atribuit în vara anului trecut prin negociere, fara publicarea unui anunț de licitație, un contract de peste 13,4 milioane de lei (peste 2,7 milioane euro) pentru depozitarea deșeurilor menajere din sector, arata un anunț de achiziție directa publicat luna trecuta în…

- ​Compania Dante International, care deține și administreaza eMAG, cel mai mare magazin online din țara, a câștigat o licitație organizata de Ministerul de Finanțe și va furniza 3.700 de laptopuri necasare angajaților din Minister, ANAF și direcțiile regionale pentru a-și desfașura activitatea…

- Achiziție confidențiala de numai 5 LEI la o primarie din Alba. Marunțișul, trecut prin SEAP, pentru ca așa prevede legea Primaria Orașului Campeni a incheiat, in cursul lunii ianuarie al acestui an, o tranzacție mai puțin obișnuita cu o firma locala. Potrivit informațiilor publicate in mediul online,…

- Primaria Blaj a lansat astazi, 15 februarie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de asistența tehnica din partea diriginților de șantier pentru obiectul de investiție „Construire cladire biblioteca” Componenta A in cadrul proiectului „Imbunatațirea calitații…

- Municipalitatea a lansat licitația pentru execuția lucrarilor de reparații curente și în regim de urgența la unitațile de învațamânt preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca. Anunțul a fost publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).…

- Primaria Bistrița a lansat procedura de licitație publica in vederea execuției lucrarilor in cadrul proiectului care vizeaza reconfigurarea axei de transport Garii – Decebal – Andrei Mureșanu – Nasaudului, proiect in valoare de circa 10 milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Anunțul pentru…

- Primaria municipiului Aiud a lansat astazi, 29 decembrie 2020, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor de reparații curente la infrastructura rutiera din municipiul Aiud , inclusiv reparații la trotuarele/aleile din municipiu. Valoarea totala estimata a investiției…

- Comisia de validare a Senatului a solicitat, luni, informații DSP-ului din București dar și Ministerului Sanatații privind adeverința de sanatate a senatorului AUR Diana Șoșoaca, au declarat surse parlamentare pentru HotNews.ro. Demersul comisiei de validare vine dupa ce mai mulți senatori au reclamat…