Stiri pe aceeasi tema

- Statul indian Tamil Nadu a impus o carantina locala pana la data de 31 mai, dar producatorii auto pot sa funcționeze in continuare, in ciuda faptului ca zilnic sunt testați pozitiv 30.000 de oameni in acest stat, scrie Reuters.Angajații Renault-Nissan India au scris o petiție in care sunt denunțate…

- Compania aeriana Delta Air Lines va impune viitorilor sai angajati din SUA sa fie vaccinati impotriva COVID-19, devenind una dintre primele companii importante care impune o astfel de obligatie, transmite Reuters. "Orice persoana care se va alatura Delta in perioada urmatoare, pentru viitorii…

- Grupul german Karcher va extinde fabrica de aspiratoare pe care o detine la Curtea de Arges in urma unei investitii de 20 de milioane de euro. De asemenea, compania a deschis cea de-a șaptea reprezentanța din țara, in Militari Shopping din București. Potrivit economica.net , aceasta este cea de-a doua…

- Pfizer a realizat venituri de 3,5 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) din vanzarea de vaccinuri anti-Covid in primul trimestru, ceea ce a propulsat estimarile de venituri din vaccinuri pe intregul an la 26 miliarde de dolari, fața de cele de 15 miliarde anunțate anterior, relateaza The Irish…

- Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat joi ca vaccinul sau a avut o eficienta de 89% impotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ contra mutatiei sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice, noteaza AFP . Aceste date prevad depunerea in viitorul…

- Medicamentul anti-Covid strategic al Franței, oprit pe parcursul studiului clinic pentru „lipsa de eficacitate”. Compania franceza de biotehnologie Abivax a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca pune capat studiului clinic pentru medicamentul sau impotriva Covid-19, din cauza „lipsei…

- Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca Plc si-a vandut participatia de 7,7% detinuta la Moderna Inc cu mai mult de un miliard de dolari, dupa ce actiunile companiei americane din domeniul biotehnologiei au urcat in urma comercializarii cu succes a vaccinului sau COVID-19, a anuntat luni publicatia…