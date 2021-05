Ministrul ceh de interne, Jan Hamacek, ar fi propus Kremlinului un "troc" prin care Praga sa primeasca 1 milion de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, angajandu-se in schimb sa nu formuleze public acuzatii la adresa Rusiei, scrie portalul de stiri ceh Seznamzpravy.cz, citat marti de dpa. Aceste alegatii vin pe fondul scandalului legat de serviciile secrete care a dus in ultimele doua saptamani la deteriorarea relatiilor dintre Praga si Moscova. Potrivit portalului, propunerea in acest sens a facut obiectul unei intalniri la Ministerul de Interne al Republicii Cehe, la 15 aprilie,…