Conflict de interese in cazul unui director din Ministerul Economiei care s-a numit singur manager de proiect

- "Agenția Naționala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre PODRUMARU ANCA – MIHAELA, Director al Direcției Politici Industriale, Competitivitate și Transport Energie – D.P.I.C.T.E. din cadrul Ministerului Economiei", informeaza…

- Fost consilier local din judet, in conflict de interese administrativ in Politic / on 24/07/2018 at 11:47 / Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii un nou lot de alesi locali incompatibili, printre acestia si Liviu Birsanel, fost consilier in cadrul Consiliului Local al Comunei Rasmirești.…

- Eugen Orlando Teodorovici s-a nascut la 12 august 1971. A absolvit Facultatea de Comert din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti (1997) si un master in Relatii Internationale si Integrare Europeana la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti (2006),…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) transmite ca a constatat starea de incompatibilitate in cazul a patru persoane cu funcție de conducere din sistemul medical. Este vorba despre un manager si un fost manager, un sef de laborator si un director medical. Astfel, conform ANI, Radu Viorel Ganda, manager…