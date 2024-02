Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța ca discuta cu operatorii economici pentru interzicerea etichetarii Nutriscore in Romania, in 2024 si au precizat ca printre criteriile care trebuie respectate de o schema de etichetare sunt: fundamentarea stiintifica, informarea corecta…

- Reprezentantii ANPC au transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca presedintele institutiei, Horia Constantinescu, a participat in luna septembrie a anului trecut, la reuniunea informala denumita „Promovarea dietelor sanatoase prin intermediul unei informari adecvate” pe tema etichetarii nutritionale…

- Franța a condamnat sambata un bombardament israelian in Fașia Gaza care a dus la pierderea vieții unui angajat al Ministerului francez al Afacerilor Externe și a cerut sa se faca cat mai rapid o lumina asupra acestei tragedii

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, si Nabil Ammar, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Tunisia, au semnat un Protocol de cooperare in domeniile formarii profesionale si ocuparii, potrivit unei postari pe Facebook a Ministerului. Conform sursei citate, protocolul…

- ''Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat reusita. Voi folosi acest prilej pentru a vorbi despre acest lucru si despre cat de bine pregatite sunt ambele tari - atat Romania, cat si Bulgaria - pentru a adera la spatiul Schengen si am in continuare ca obiectiv sa avem…

- Comunicarea cu Austria pe dosarul Schengen s-a imbunatatit in ultima perioada, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, citata de Agerpres.Sefa diplomatiei romane face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu, aflat in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, va participa la summitul special online al liderilor BRICS pe tema chestiunii palestiniano-israeliene de la Beijing, in seara zilei de 21 noiembrie, la invitația președintelui sud-african, Matamela Cyril Ramaphosa. Șeful statului chinez va avea un discurs important,…