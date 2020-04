Confidas.ro: 80-90 de firme solicită în fiecare oră certificate care să ateste că şi-au restrâns sau încetat activitatea Peste 12.000 de companii au solicitat in perioada 5 – 9 aprilie certificate de urgenta care sa ateste fie intreruperea totala sau partiala a activitatii (certificat de tip 1), fie o scadere a incasarilor sau a veniturilor cu 25% (certificate de tip 2), arata datele transmise la solicitarea ZF de platforma confidas.ro, care analizeaza riscul financiar al companiilor. Poate fi folosita aceeasi declaratie pe propria raspundere doar cu schimbarea datei? Raspunsul autoritatilor Cele mai multe, peste 8.500, se refera la restrangerea totala sau partiala a activitatii, iar 3.500 anunta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

