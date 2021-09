Cea mai buna gimnasta din Romania a avut un an de coșmar de cand a revenit in sala de gimnastica! Accidentare dupa accidentare, pierderea mamei, ratarea finalei olimpice de la barna, sunt doar cateva dintre momentele grele prin care a trecut sportiva in 2021. Tanara povestește ca la Tokyo a fost in depresie, a concurat cu dureri extraordinare, iar de ceva timp merge la pishoterapeut. “Dupa 3 zile de la evenimentul nefericit care s-a intamplat in familia mea, am intrat intr-o mica depresie și cu ajutorul antrenorilor mei m-am ridicat ușor, ușor. Nu mai voiam sa vorbesc cu nimeni, nu mai voiam sa…