Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a transmis pe Facebook ca viata personala trebuie sa ramana privata, argumentand ca nu va vorbi public despre alegerile sale personale, insa a dat asigurari ca intotdeauna ia decizii „spre mai bine”. Precizarile vin in contextul in care in spatiul public s-a speculat…

- Liviu Dragnea a vorbit, in premiera, despre desparțirea de Irina Tanase! Dragnea spune ca ”exista schimbari in viața fiecaruia și exista decizii” și precizeaza ca ”nu ma voi apuca sa imi comentez relațiile și alegerile personale”. Intervenția lui Dragnea vine in contextul in care au existat numeroase…

- Scandalul a pornit de la un filmuleț compromițator care a ajuns pe mana lui Dragnea și care i-a declanșat fostului lider PSD o criza de gelozie.Liviu Dragnea și Irina Tanase sunt pe punctul de a incheia o relație care a inceput in 2013, dupa ce tanara care atunci avea doar 20 de ani a fost angajata…

- Legatura sentimentala dintre Liviu Dragnea (59 de ani) și Irina Tanase (28 de ani) traverseaza o perioada de criza dupa ce fostul politician s-a simțit inșelat cu fostul iubit al partenerei sale, in urma unui material filmat prezentat de un prieten. Din primele informații, fostul lider al PSD nu a mai…

- Desparțirea dintre Liviu Dragnea și Irina Tanase, iubita lui cu 30 de ani mai tanara decat el, s-ar fi produs zilele trecute, potrivit Realitatea PLUS, care citeaza jurnaliștii de la cancan.ro. Fostul lider PSD și-ar fi luat o parte din bagaje și ar fi parasit-o. A lasat-o pe aceasta in casa pe care…

- Dupa ce relatia dintre Liviu Dragnea, 58 de ani, si Irina Tanase, 29 de ani, a stat o buna perioada in atentia romanilor, zilele trecute s-a zvonit ca Irina ar fi fost parasita dupa ce a fost surprinsa cu fostul iubit.

- „O sa vina si componentele pe justitie si pe modificarea Constitutiei si o sa vina domnul Vilceanu cu ultimele impacturi calculate pe anumite programe pe care le-am trecut astazi in revista. Am finalizat zona de IMM-uri, cu granturi si cu Start-Up, cu componenta digitala, iar producatorii care vor investi…

- Ziua Internaționala a Profesorului (5 Octombrie) a fost adoptata in amintirea datei in care a fost adoptata Recomandarea UNESCO / OIM cu privire la statutul profesorilor. Documentul recomanda ca profesorii sa fie implicați in adoptarea deciziilor privind educația, prin consultare și negociere cu…