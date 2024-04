Asociația Studenților Maghiari din Targu Mureș anunța organizarea, in perioada 24 – 27 aprilie 2024, a ediției cu numarul 31 a Conferinței Științifice Studențești, o manifestare științifica cu tradiție in cadrul comunitații academice. Evenimentul reprezinta un prilej excelent pentru studenți de a prezenta lucrari științifice in limba maghiara in domeniile Medicina, Medicina Dentara și Farmacie… Source