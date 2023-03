In apropierea mult așteptatei deschideri a Bazei de tratament și agrement, la Ocna Mureș a avut loc loc sambata, 25 martie, conferința cu tema „Balneologia in Transilvania”. Conferința științifica Balneologia in Transilvania – aflata la ediția a 5-a și la care au patricipat peste 100 de persoane, printre care conferențiari doctori, studenți la medicina și alți specialiști din domeniul balneologiei. Deschiderea conferinței a fost facuta de catre cei doi organizatori ai evenimentului: Conf. Dr. Gabriela Dogaru, Președinte Asociația Romana de Balneologie – Filiala Cluj, medic primar Recuperare, medicina…