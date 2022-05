Stiri pe aceeasi tema

- „Avem niste directii clare pe care le urmarim si dorim sa crestem rezilienta si sa dezvoltam noi capabilitati si capacitati de productie in Romania. (…) Toata aceasta crestere a capacitatilor de productie trebuie coroborata cu cresterea retelei si aici ma refer la reteaua de transport si la reteaua…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, ANRE Nagy-Bege Zoltan, afirma ca investitorii din domeniul energiilor regenerabile apreciaza demersul autoritatilor romane prin care se vor investi 1,4 miliarde de euro pentru finantarea capacitatilor de transport si distributie…

- Daniela Daraban a participat la Conferinta News.ro Energy road – Energie la tine acasa. Cu acest prilej, Daniela Daraban a afirmat ca in contextul cresterilor preturilor energiei mai multe tari au luat diverse masuri. “Statele au intervenit cu diferite pachete de masuri. Romania a ales ca, printre…

- “Strategia energetica nu e mai actuala in multe privinte. Inainte de criza de securitate energetica a momentului actual, s-a intamplat European Green Deal, o viziune noua si mult mai radicala, ambitioasa. Documentul nostru fundamental de strategie energetica nu prea mai tine pasul. Mai relevant din…

- “Noi consideram – si nu doar noi, foarte multa lume la nivel stiintific – energia nucleara drept o energie sustenabila. (…) In UE energia nucleara acopera 50% din electricitatea cu emisii reduse. (…) In Romania, astazi, energia nucleara cu 1400 MW instalati acopera 15-20% din necesarul de energie al…

- „Lucrurile au trecut din stadiul de a le vorbi, in stadiul de a le face, dovada sta proiectul de amendare a legii offshore in Parlament cat si multitudinea de pasi pe care ii vom face in domeniul energiei. (…) beneficiile din Marea Neagra le stim, doar ca s-a schimbat putin paradigma. Nu mai discutam…

- Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, citate de Agerpres. In 2023, productia de energie din aceste…

- Luna martie a adus un nou record al numarului de oferte din piata muncii, atingand pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii. Astfel, oferta de joburi de luna aceasta a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara in Romania.