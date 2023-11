Stiri pe aceeasi tema

- Sala Mica a Palatului Culturii va gazdui marți, 7 noiembrie, de la ora 18.00, la Targu Mureș, Conferința Cultura Vieții. Organizat de Asociația Generații Iubite și Ocrotite ( GIO), evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și-l va avea ca invitat pe dr. Radu Capalna. Intrarea este libera. "Din drag…

- Conducerea Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș a organizat o conferința de presa in cadrul careia s-a vorbit despre sportul de performanța mureșean, despre provocarile pentru actualul sezon din primul eșalon voleibalistic, obiectivele stabilite pentru acest an competițional, dar și despre…

- Fraților, lumea a innebunit! „Se bombardeaza” a ajuns in topul sintagmelor care compun știrile marilor trusturi din lume. Dupa mai bine de 600 de zile de razboi din Ucraina, dupa situații tensionate din centrul Africii, de aproape doua saptamani mai aveam de-a face cu un razboi. Situația din Orientul…

- Unul dintre cei mai renumiti specialisti in cardiologia pediatrica din lume, profesorul universitar Dietmar Schrancz, de la Universitatea Goethe din Frankfurt, participa la editia a V-a a Conferintei internationale de cardiologie pediatrica cu tema "Insuficienta cardiaca la copil", care a debutat, joi,…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu-Mureș va gazdui duminica, 8 octombrie 2023, de la ora 17.00, Festivalul – Concurs internațional de interpretare a cantecului popular „PETRE SABADEANU" – editia a VIII-a. Invitați in recital sunt Cristian Pomohaci, Petre Petruse, Nelu Șopterean, director de festival,Letiția…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș și-a marcat prezența, printr-o delegație, la cel mai important eveniment educațional la nivel global, anume Conferința și Expoziția Anuala a Asociației Europene pentru Educație Internaționala – EAIE…

- In perioada 5-9 septembrie 2023, Uniunea Artistilor Plastici Targu Mureș, propune publicului iubitor de arta o expoziție de pictura a artistului plastic Mircea Albu. Expoziția se va desfașura in cadrul Galeriei Art Nouveau, aflata in cladirea Palatului Culturii din Targu Mures și cuprinde o serie de…

- Dupa 110 ani de la infiintare, depozitul de carti a salii de lectura a Bibliotecii Judetene Mures, care cuprinde peste 100.000 de volume, a intrat pentru prima oara in reabilitare, acesta functionand in acelasi loc de la darea in folosinta a Palatului Culturii din Targu Mures, in anul 1913. "Biblioteca…