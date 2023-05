Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 aprilie, Manastirea Sf.Ilie, din comuna Șcheia, implinește 535 de ani de la ctitorirea sa prilej cu care Arhiepiscopia Sucevei și Radauților organizeaza un eveniment special. Astfel, incepand cu ora 8.00 dimineața se va citi Acatistul Mantuitorului dupa care va urma Slujba Sfintei Liturghii…

- Fostul manager al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou”, Vasile Rimbu, a fost ales, astazi, cu unanimitate de voturi in funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PSD. Conferința de alegeri a avut loc la Observatorul Astronomic din Suceava in prezența președintelui Organizației Județene…

- Cu binecuvantarea și susținerea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, in Saptamana Luminata, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectorul Media și comunicare al Centrului Eparhial și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”…

- Antonela are 31 de ani și este educatoare. Și-a dedicat viața copiilor, pe care ii iubește necondiționat și ii indruma pas cu pas pe drumul spre cunoaștere. O meserie nobila care i-a dat sens vieții. Acum, in Saptamana Patimilor, Antonela se afla pe un pat de spital. Viața ei atarna de un fir de ața.…

- In contextul Zilei Mondiale a Sindromului Down, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectoarele Cultural și Media și comunicare ale Centrului Eparhial și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop” organizeaza Conferința Viața pentru…

- O enoriașa i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, de la care vrea sa știe daca o femeie poate fi spovedita de soțul ei preot sau daca acesta iși poate boteza proprii copii. ”Va rugam sa ne lamuriți cu privire la limitarea canonica a serviciilor religioase pe care le poate savarși…

- In primul rand joaca, apoi distractie si abia apoi rezultate, care in acest context conteaza mai putin. Important este ca elevii de gimnaziu din Timis s-au bucurat de un sport extrem de popular si iubit in intreaga lume si au facut miscare. Weekend plin cu baschet in Conferinta de Vest a Jr. NBA League…

- La inceput pareau ca se iubesc nebuneste, insa testul timpului si-a spus cuvantul in randul multor casnicii ale vedetelor din Romania. Multe dintre acestea s-au sfarsit cu divorturi si bineinteles cu impartirea responsabilitatilor fata de copii, noteaza click.ro. In anul 2001, Adrian Mutu si Alexandra…