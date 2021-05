Stiri pe aceeasi tema

- Consumatori de gaze au la dispozitie pe comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE foarte multe oferte cu preturi mult mai mici decat cele trimise de Engie clientilor sai, a afirmat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege.

- Furnizorii de energie sunt liberi sa aiba orice strategie doresc si nicio institutie a statului nu are dreptul sa intervina, daca sunt respectate regulile de piata si de concurenta, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, intr-o conferinta…

- Noii investitori in sectorul energiei regenerabile ar putea fi obligati sa investeasca si in capacitati de stocare, iar ANRE va realiza, cu sprijinul Bancii Mondiale, un studiu care sa arate care este necesarul de stocare al Romaniei, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Productia de gaze din Marea Neagra trebuie sa inceapa in doi-trei ani, altfel va fi prea tarziu si nu vom mai putea scoate niciodata acele resurse, a declarat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), informeaza Agerpres. El a participat…

- Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), organizeaza, marti, conferinta cu tema "Women in Energy: diversitatea de gen in sectorul energetic". Evenimentul din acest an abordeaza problema diversitatii de gen in…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va discuta saptamana viitoare modificarea definitiei contractelor pe termen lung, de la un an la o luna sau mai mult, a declarat, joi, vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. "Deja am facut cativa pasi spre…