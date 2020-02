Conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin - "Estetica mintii feminine" debuteaza cu prima editie la Iasi Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.) anunta conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin - "Estetica mintii feminine", un eveniment dedicat femeilor din mediul de business romanesc.



Conferinta este prima dintr-o serie de evenimente ce vor avea loc anual, in mai multe orase din tara.



Prima editie se va desfasura la Iasi, pe 26 februarie, de la ora 9:00, la Pleiada Boutique Hotel, organizata cu sprijinul agentiei AGEO Biz & Corporate Events.



