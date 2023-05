Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla – Juventus 2-1 si Leverkusen – AS Roma 0-0 au fost meciurile din returul semifinalelor Europa League. Au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol si in returul din semifinalele Conference League. AZ Alkmaar – West Ham 0-1 si Basel – Fiorentina 1-3 au fost meciurile care…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost invinsa joi, pe teren propriu, de formatia Rapid Bucuresti, scor 79-74 (41-34), in al treilea meci din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Whelan 16 puncte, Barro 13, pentru CSU Sibiu, respectiv Jeremic…

- FCU Craiova 1948 a precizat, joi, ca fotbalistul Andre Lourenco Duarte are contract pana in iunie 2024 si ca jucatorului i s-a propus un nou acord.“Clubul nostru informeaza public faptul ca Andre Lourenco Duarte este jucator sub contract cu noi pana la data de 30.06.2024, in conformitate cu contractul…

- Formatiile FC Basel si West Ham au obtinut victorii, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Conference League, informeaza news.ro.FC Basel a invins in deplasare Fiorentina, iar West Ham s-a impus in fata echipei AZ Alkmaar. CITESTE SI Juventus și Sevilla au remizat in semifinalele Ligii Europa,…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa pe teren propriu de SCM Gloria Buzau, cu scorul de 28-27 (14-11), miercuri, intr-un meci restant din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Echipa valceana a suferit a doua infrangere consecutiva si a patra din ultimele cinci etape, indepartandu-se de locurile…