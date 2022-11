Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate de Oficiul national de statistica de la Londra, citate de…

- Grupul taiwanez Foxconn, care gestioneaza uzina de la Zhengzhou, unde lucreaza aproximativ 300.000 de persoane, a dat asigurari ca "operatiunile si productia sunt relativ stabile", in pofida descoperirii acestui focar de coronavirus, relateaza Agerpres.Intr-un comunicat de presa publicat miercuri, grupul…

- Celebru pentru atracțiile sale culturale și ospitalitatea sa fermecatoare, Dublin a fost intotdeauna unul dintre cele mai populare orașe europene de vizitat. Dar in zilele noastre, pe langa tradițiile sale vechi de secole și radacinile sale istorice, Dublin a devenit unul dintre orașele cosmopolite…

- Garmin adera rapid la trendul inaugurat recent de Huawei si Apple, care au lansat primele telefoane cu conexiune la satelit: Huawei Mate 50 Pro si iPhone 14 Pro. Primul o ofera doar in China si al doilea doar in SUA. Ei bine Garmin ne ofera asta la nivel global prin terminalul cu conexiune la satelit…

- Mii de locuitori din Hong Kong au stat la coada, saptamana aceasta, pentru a-i aduce un omagiu defunctului monarh al Marii Britanii, unii dintre ei aratandu-și nostalgia pentru trecutul colonial al orașului, intr-un moment in care Beijingul incearca sa elimine disidența, noteaza The Guardian. Sute de…

- Contextul economic incert și creșterea prețurilor readuc joburile din strainatate in atenția candidaților. Joburile cu nivel mediu de experiența și cele entry level sunt cele mai cautate de romani Cu peste 10.000 de aplicari de la 1 septembrie și pana acum, aceasta se anunța a fi luna cu cei…

- Se pare ca Huawei isi va aduce noul flagship Mate in Europa mai rapid decat speram, mai precis pe data de 26 septembrie. Surse din Germania au confirmat ca au primit invitatii la un eveniment de lansare pentru acest telefon flagship, iar lansarea are loc pe 26 septembrie. In aceeasi zi va debuta local…

- Secretarul de Externe britanic și candidatul la funcția de prim-ministru Liz Truss intenționeaza sa declare China o amenințare la adresa securitații naționale a țarii, daca va fi aleasa șef al guvernului. Despre aceasta anunța, pe 29 august, ziarul The Times. Potrivit iz.ru, Truss vrea sa reformateze…