Succes pentru voleiul romanesc: tricolorele au reușit sa urce pe podium la Campionatul Balcanic organizat la Mioveni, fiind depașite doar de forțele voleiului juvenil, Serbia și Turcia Bucurie mare la Mioveni, unde naționala feminina de volei junioare a cucerit medalia de bronz a Campionatelor Balcanice organizate dupa mulți ani la noi in țara. In finala mica, tricolorele au invins cu scorul de 3-1 (19-25, 25-23, 25-20, 29-27) Grecia, dupa un meci foarte disputat, spre mare bucurie a fanilor prezenți in tribune. Titlul a fost caștigat de Serbia, care a invins in finala Turcia cu 3-0 (25-22, 25-13,…