- BUCUREȘTI, 7 apr – Sputnik, Georgiana Arsene. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina au parasit locația…

- S-a inchis spitalul din Campulung Moldovenesc iar cel de la Falticeni este inchis parțial, dupa ce in cele doua unitați, 118 cadre medicale au fost depistate pozitiv, potrivit Mediafax.Conducerea DSP Suceava a luat, sambata, decizia inchiderii spitalului din Campulung Moldovenesc dupa ce 74…

- Pana in seara zilei de 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 133 de decese din cauza COVID-19. Din analiza datelor oficiale, rezulta ca varsta medie a celor decedati este de 65 de ani, mai bine de jumatate dintre ei sun barbați. Boala a facut victime și in randul unor tineri.Aceasta…

- Spitale pregatite pentru pacientiii infectati cu COVID-19 Mai sunt si vesti bune: conducerea Spitalului de Urgenta din Tulcea a anuntat ca saptamâna aceasta va începe testarea pentru coronavirus în laboratorul local al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.…

- Crucea Roșie Româna cu sprijinul financiar al OMV Petrom a achiziționat 10 aparate de testare rapida COVID și 300 de kituri de testare. Reamintim ca OMV Petrom a donat 1 milion de euro Crucii Roșii. Aparatele au ajuns în țara și sunt în procedura de configurare. Acestea vor fi distribuite…

- Surse medicale informermeaza ca la Secția Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești a fost internata o doctorița din Valenii de Munte, cu suspiciunea de infectare cu Covid-19. Medicului s-a intors din Thailanda acum 11 zile. I s-au efectuat testarile specifice și se așteapta rezultatele. Revenim cu…

