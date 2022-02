Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Municipala Iasi a PSD, precum si intreaga structura interna de conducere au fost dizolvate de Biroul Permanent Judetean si Consiliul Politic Judetean. Decizia a fost luata din cauza rezultatelor mult sub asteptari inregistrate la toate alegerile derulate in perioada 2019 - 2020,…

- In urma intrunirilor Biroului Permanent Județean și al Consiliului Politic Județean, s-a hotarat dizolvarea Organizației Municipale Iași a PSD, precum și a intregii structuri interne de conducere. Aceasta decizie vine ca urmare a rezultatelor mult sub așteptari inregistrate la toate alegerile derulate…

- Dupa numirea lui Bogdan Balanișcu ca secretar de stat la Ministerul Mediului, Guvernul a decis si numirea fostului deputat Bogdan Cojocaru ca prefect al judetului Iasi. Nominalizarea fostului deputat si ministru al Comunicatiilor a fost facuta la presiunea senatorului Maricel Popa, actualul lider al…

- Bogdan Cojocaru va fi instalat prefect al Iașului in zilele urmatoare, dupa ce Executivul va da o hotarare de guvern in acest sens. Biroul Permanent Județean al PSD Iași l-a nominalizat cu puțin timp in urma sa preia funcția deținuta acum de Marian Grigoraș. Președintele PSD Iași, Maricel Popa, s-a…

