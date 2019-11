Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Adriana Cotel va fi schimbata din funcția de manager interimar al Institutului Clinic Fundeni. De asemenea, va fi inlocuita și conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), transmite Agerpres. Șeful Executivului a fost prezent, joi, la Ministerul Sanatații,…

- CNAIR anunta ca, din cauza inrautatirii prognozate a vremii pentru zilele urmatoare, a decis sa inchida traficul pe Transalpina. "In perioada 29.10.2019, ora 17:00 - 01.06.2020, ora 8:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe Transalpina (DN 67C) intre Ranca si Obarsia Lotrului (km 34+800 - km 59+800)…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" si Directia de Sanatate Publica Dolj organizeaza miercuri, 16 octombrie 2019, incepand cu ora 12:00, in sala "Marin Sorescu", proiectul "Sanatate prin Informare si Preventie". Actiunea se desfasoara in contextul marcarii Zilelor Mondiale ale spalatului…

- Numarul autospecialelor de interventie SMURD se va dubla la nivelul Bucurestiului si judetului Ilfov in urma livrarii a 55 de ambulante de tip B si 10 ambulante de tip C, a anuntat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "In ultima perioada s-au livrat 55 de ambulante de tip B si 10 ambulante…

- Circa 47% dintre romanii emigrati vor sa se intoarca in țara, conform rezultatelor celui mai amplu studiu despre diaspora romaneasca (1810 respondenti), comandat de RePatriot și realizat de Open-I Research. In 2017, 57% din romani aveau aceasta intenție. Din romanii emigrați care vor sa se intoarca,…