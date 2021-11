Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 octombrie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ileanda au oprit in trafic, pe Drumul Județean 109E, in localitatea Rus, un autovehicul, condus de un tanar de 27 de ani, din județul Cluj. Polițiștii au sesizat faptul ca acesta emana halena alcoolica, astfel ca l-au testat cu aparatul Etilotest,…

- Marți, 26 octombrie, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au oprit in trafic, pe Drumul Național 1H, prin localitatea Ciocmani, un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 57 de ani, din Zalau. Testarea cu aparatul Etilotest a indicat 0,79 mg/l alcool…

- Ieri, 17 octombrie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au oprit in trafic, pe Drumul Județean 109E, in localitatea Cliț, un autoturism, condus de o femeie, in varsta de 41 de ani, din comuna. Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, femeia nu poseda permis de conducere pentru…

- Vineri, 15 octombrie, la ora 11:30, polițiștii Postului de Poliție Crasna au oprit in trafic, in localitatea Banișor, un autoturism, condus de un barbat, de 46 de ani, din Zalau. Din verificarile efectuate de polițiști, a reieșit ca, autovehiculul condus de barbat era neinmatriculat. In cauza, s-a intocmit…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…

- Miercuri, 22 septembrie, la ora 13:30, polițiștii Postului de Poliție Romanași au oprit in trafic, in localitatea Romanași, un autoturism, condus de un barbat, din Șimleu Silvaniei. Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit ca, barbatul nu poseda permis de conducere, autoturismul condus de acesta…

- Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, la data de 18 septembrie a.c., un tanar, de 20 de ani, din localitatea Pusta, ar fi condus un autovehicul, pe Drumul Județean 108F, prin Șimleu Silvaniei și a parasit partea carosabila, rasturnandu-se pe pavilion. Polițiștii rutieri au constatat…