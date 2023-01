Conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice, depistat în Jucu Ieri, in jurul orei 11.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un conducator auto aflat sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza a fost oprit pe DN1C E576, in localitatea Jucu, in timp ce se deplasa din direcția Cluj-Napoca inspre municipiul Gherla. Testarea cu aparatul etilometru a acestuia a indicat o concentratie de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, astfel ca a fost condus la unitatea medicala, unde i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In continuare sunt efectuate cercetari sub aspectul infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

