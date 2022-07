„Conducător” ­american la Ploieşti CSM Petrolul Ploiesti se va baza, in editia 2022-2023 a Ligii Nationale de Baschet Masculin, pe un conducator de joc cu experienta, americanul Kwamain Mitchell semnand un contract valabil pentru sezonul ce va debuta in luna septembrie! Nascut in Milwaukee, Mitchell (180 cm, 81 kg) va implini anul acesta, pe 23 septembrie, 33 de ani si vine de la campioana Elvetiei, Fribourg Olympic, pentru care a jucat in sezonul trecut in 36 din cele 37 de partide de campionat (35-2), contribuind, in 24.5 minute/joc, cu medii de 9.7 puncte, 3.6 pase decisive si 2.1 recuperari. A jucat cu Fribourg si in calificarile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

