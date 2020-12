Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de redresare (Mecanismul de redresare si rezilienta) în valoare de 750 de miliarde euro, propus de Uniunea Europeana, va fi lansat chiar daca Polonia si Ungaria îsi mentin veto-ul, a dat asigurari presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a relatat duminica thenews.pl, preluat…

- Uniunea Europeana va exclude Polonia si Ungaria din Mecanismului de Redresare si Rezilienta, un fond in valoare de 750 miliarde de euro destinat relansarii economiei UE dupa pandemia COVID, daca cele doua tari refuza in continuare sa accepte conditionarea accesului la fonduri de respectarea statului…

- Polonia doreste ca Uniunea Europeana sa trateze cu seriozitate veto-ul exprimat de Varsovia si de Budapesta cu privire la bugetul multianual al blocului comunitar si sa incerce in continuare sa gaseasca un compromis, a declarat ministrul de externe polonez Zbigniew Rau, citat de agentia de presa…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Germaniei sa nu lege bugetul Uniunii Europene de respectarea statului de drept în blocul comunitar, afirmând ca sa i se ceara sa susțina o asemenea inițiativa ar fi ca și când i s-ar cere „suicidul”, transmite Reuters.Saptamâna…

- Disputa in legatura cu bugetul si planul de recuperare ale Uniunii Europene va fi in cele din urma rezolvata, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in timp ce un inalt oficial de la Varsovia a spus ca Polonia are dreptul sa ceara "un nou compromis" pentru acest acord, relateaza Reuters…