Stiri pe aceeasi tema

- Minorul in varsta de 17 ani a furat o mașina de livrari din fața unui restaurant și a fost urmarit mai mulți kilometri de oamenii legii, pe strazile din Suceava. Angajații fast-foodului au observat ca mașina pleaca din fața societații și au alertat imediat Poliția.Pe urmele minorului au plecat mai multe…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul anchetei fetiței in varsta de 9 ani care a fost ucisa in bataie de propria mama. Se pare ca și cele doua surori mai mici ale fetei care a murit in urma batailor primite de la cea care i-a dat viața au si ele urme de violenta pe corp. Astfel, Directia Generala…

- Ned Com SRL a fost fondata in 1995, are sediul social in Constanta, pe strada Varfu cu Dor, incinta Sere, judet Constanta, se ocupa de comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc, iar Leonard Cristian Nedelcu apare ca asociat unic si administrator. Ned Com SRL are incheiate mai multe contracte…

- In aceasta dimineața, oglinzile mai multor mașini parcate pe strada Dr. Ioan Rațiu din Alba Iulia erau distruse. Cel mai probabil, faptele au fost comise in noaptea de sambata sau duminica. Cazul a fost adus in atenția polițiștilor, care fac cercetari in acest caz. Speram ca autorul sau autorii distrugerilor…

- Incident șocant in Capitala! Un individ mascat a vrut sa dea foc unei case de amanet, cu tot cu angajatul acesteia inauntruUn barbat a intrat intr-o casa de amanet din Bucuresti, a aruncat cu benzina pe geam, cu intenția probabil de a da foc, dupa care a fugit, speriat de strigatele angajatului.…

- O echipa de negociatori a fost trimisa la locul incidentului, pentru a-l convinge pe polițistul pensionar sa renunțe la gestul extrem, potrivit Realitatea Plus.In aceasta dimineața, in jurul orei 05.55, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 18 Poliție a fost sesizata de catre…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca șase luni. „Vom decide prelungirea plafonarii cu inca șase luni a polițelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se va adauga doar rata inflației de maximum…