- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor finale, dupa centralizarea tururor chestionarelor (peste 23.000), dupa inchiderea urnelor, rezultatele arata ca…

- Au aparut primele date ale exit-poll-ului CURS-Avangarde pentru alegerile prezidențiale 2019, inregistrate la ora 21:00 pentru ora 19:00, pentru primul tur de scrutin: Klaus Iohannis 39,0 % Viorica Dancila 22,5% Dan Barna 16,4% Mircea Diaconu 7,9% Theodor Paleologu 6,1% Kelemen Hunor 3,9% Viorel Catarama…

- Cifrele prezentate de diferitele case de sondaj in luna octombrie sunt aliniate: ordinea primilor trei candidati este Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna. Singurul care "iese din front" este sondajul realizat de IMAS. Sondajul IMAS nu numai ca nu respecta ordinea celorlalte, dar prezinta…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, nu va ajunge in turul II. Turcescu considera ca batalia se va da intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…