Condițiile în care copiii care nu au încă vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate s-a modificat și reglementeaza modul in care minorii care nu au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsoțiți. Legea intra in vigoare din 20 august. Incepand cu data de 20 august, intra in vigoare Legea 247/2023, care completeaza Legea 248/2005 privind regimul […] Articolul Condițiile in care copiii care nu au inca varsta de 16 ani pot calatori neinsoțiți in strainatate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

