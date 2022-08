Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile economice se vor deteriora in lunile urmatoare, sunt de parere 86% dintre participantii la studiul Deloitte Private Equity (PE) Confidence Survey, in contextul in care COVID-19, razboiul din Ucraina si inflatia au efecte negative puternice asupra achizitiilor, lanturilor de aprovizionare…

- Nivelul de incredere este la un al doilea minim istoric, dupa cel inregistrat in timpul crizei financiare globale Studiu Deloitte Condițiile economice se vor deteriora in lunile urmatoare, sunt de parere 86% dintre participanții la studiul Deloitte Private Equity (PE) Confidence Survey, in contextul…

- Cea mai mare conducta care transporta gaze rusesti in Germania, Nord Stream 1, a intrat luni in intretinerea anuala, debitele urmand sa se opreasca timp de 10 zile. Guvernele, pietele si companiile sunt ingrijorate ca inchiderea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina. ”Cea mai importanta…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere cu 10 in primele patru luni din 2022, in raport cu aceeasi perioada a anului anterior, pe fondul efectelor pandemiei Covid 19, a razboiului din Ucraina, dar si al cresterii preturilor, informeaza luni Asociatia Berarii Romaniei.In Romania, ca in celelalte…

- Germania, cel mai puternic motor economic al Uniunii Europene, da semne de gripare in luna iunie.Companiile se declara mai puțin mulțumite de situația lor actuala de afaceri, iar așteptarile lor au devenit mult mai pesimiste.Amenințarea penuriei de gaze este de mare ingrijorare pentru…

- Potrivit lui Carbunaru, proiectul include o serie de masuri de natura sa asigure continuarea regimului sanctionatoriu al Uniunii Europene, aplicat in contextul agresiunii militare ruse din Ucraina, fara a prejudicia activitatea unor companii din Romania si, implicit, locurile de munca din aceste companii.…

- Anul 2022 este anul marilor incercari aparute in piața energiei la nivel global și la nivel autohton. In plus, invadarea Ucrainei de catre Rusia a adus noi provocari și noi constrangeri in sectorul energetic mondial. Uniunea Europeana impune sancțiuni și restricții companiilor rusești și solicita statelor…