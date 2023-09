Stiri pe aceeasi tema

- Rata cancerului de piele este in creștere. Datorita expunerii excesive la soare in deceniile anterioare, numarul cazurilor de cancer de piele s-a triplat in Marea Britanie de la inceputul anilor 1990 - iar oamenii de știința prevad ca va fi și mai rau, potrivit The Guardian.

- Rusia l-a adaugat pe lista sa de agenti straini pe respectatul jurnalist si co-laureat al Premiului Nobel, Dmitri Muratov, eticheta pe care autoritatile o folosesc in mod obisnuit pentru a reduce la tacere criticii, relateaza The Guardian, citat de news.ro.Decizia care il vizeaza pe editorul celei…

- Un barbat condamnat la moarte pentru asasinarea unei femei, care a reușit sa evite execuția timp de 35 de ani, va fi ucis printr-o noua metoda. Acesta urmeaza sa respire azot pur, metoda autorizata de trei state din SUA, dar care nu a fost folosita niciodata pana in prezent.

- Este greu de crezut, dar cercetatorii de la o universitate din Texas au descoperit ca muștele moarte ar putea fi transformate in plastic biodegradabil. Aceasta inovație este valoroasa avand in vedere dificultatea in gasirea surselor noi de polimeri biodegradabili, scrie The Guardian.„Vreme de 20…

- Polimerul provenit de la muștele-soldat negre este considerat o sursa promițatoare, deoarece nu are alte utilizari concurente, cum ar fi cele alimentare, spun oamenii de știința citați de The Guardian. Care sint plusurile acestui produs? Descoperirea, prezentata la reuniunea de toamna a Societații Americane…

- Pilotul unui elicopter a murit dupa prabusirea aparatului de zbor, in vestul Canadei, fiind al treilea deces in ultimele zile legat de eforturile de a stinge flacarile, in cel mai grav sezon de incendii de vegetatie din tara, din cate s-au inregistrat, potrivit The Guardian. Pilotul era singur in elicopter…

- Compania Twitter a fost de acord sa se conformeze noilor norme ale UE privind știrile false, propaganda rusa și infracțiunile online, dupa ce oficiali ai Comisiei Europene au facut verificari la sediul sau pentru a-i testa capacitatea de a funcționa legal in Europa, potrivit The Guardian.

- Un barbat care a impușcat mortal doi gardieni de inchisoare din Missouri in urma cu 23 de ani, in timpul unei incercari nereușite de a ajuta un deținut sa evadeze, a fost executat marți seara, relateaza The Guardian.