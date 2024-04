Stiri pe aceeasi tema

- Trei cercetatori de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați au creat folia biodegradabila din sange de animale, ce poate fi folosita pentru realizarea ambalajelor in industria alimentara.

- Definițiile moderne ale expresie indica sensul generic "daca ai (știința de) carte, ai parte (reușești mai ușor in viața).".Reputatul lingvist Stelian Dumistracel a dezvaluit insa faptul ca sensul inițial era cu totul altul, iar zicala a avut parte de o evoluție semantica: de la ???????? ????????????????????…

- Autoritațile austriece investigheaza uciderea a patru femei și a unei fete de 13 ani la Viena, in decurs de o zi. Trei dintre femei au fost gasite injunghiate mortal intr-un bordel, iar principalul suspect in acest caz este un tanar in varsta de 27 de ani, care a fost arestat in apropiere de bordel,…

- Evenimentele de pe campul de lupta din Ucraina sunt o chestiune de „viața și de moarte” pentru Rusia, care i-ar putea determina soarta, a declarat Vladimir Putin intr-un interviu televizat duminica, transmite The Moscow Times, care citeaza AFP.

- Un fost prim-ministru catolic olandez, Dries van Agt, a murit prin eutanasiere, de mana cu sotia sa, Eugenie. Amandoi aveau 93 de ani. Decesul lor este considerat ca ilustrand o tendinta tot mai pregnanta in Olanda, unde creste numarul cuplurilor care aleg sa-si puna capat vietii in comun, scrie The…

- Chirurgii si oamenii de stiinta au dezvoltat un test de sange pentru cancerul cerebral, in premiera mondiala, care, potrivit expertilor, ar putea revolutiona diagnosticarea, accelera tratamentul si creste rata de supravietuire, informeaza The Guardian, conform news.ro.Timp de ani de zile, tumorile…

- Virusurile stravechi inghețate in permafrostul arctic ar putea fi eliberate intr-o zi de incalzirea climei și ar putea declanșa o epidemie majora, avertizeaza oamenii de stiinta, scrie The Guardian. Amenințarea unei epidemii cauzate de microbii prinși in permafrost (pamantul inghetat) timp de milenii…