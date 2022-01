Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA) – Sindalimenta atrag atenția ca actuala Legea a dialogului social are prevederi contradictorii, care distrug drepturile angajatilor si miscarea sindicala. Ea trebuie modificata pana cand nu ramanem de tot fara muncitori…

- Salariul minim pe economie dintr-o țara este relevant pentru nivelul de trai din acea țara. Deși nu putem spune ca Romania se lauda cu un salariu minim mare, mai ales in comparație cu țarile din vestul și nordul Europei, este un lucru bun faptul ca acesta a crescut constant in ultimul deceniu. Anul…

- CALCULATOR salariu net 2022. Cat din salariul brut mai ramane dupa plata impozitelor și contribuțiilor la stat CALCULATOR salariu net 2022. Cat din salariul brut mai ramane dupa plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale ( CAS, CASS) la stat Salariul minim pe economie a crescut, de la 1 ianuarie,…

- Salariul minim pe economie crește cu 10,8% de la 1 ianuarie 2022, la 2.550 lei brut. Dupa plata taxelor catre stat, angajatul platit astfel va avea in mana cu 138 lei mai mult, respectiv 1.524 lei. Hotararea de Guvern este in Monitorul oficial de la inceputul lunii octombrie. Noi doar reamintim, pentru…

- Salariul minim pe perioada nedeterminata, eliminat. Dupa maxim 2 ani, companiile sunt obligate sa creasca venitul angajaților Companiile din Romania nu vor mai putea sa iși țina angajații pe salariul minim, pe termen nedefinit, arata o ordonanța de urgența a Guvernului, care va produce efecte de la…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi ca salariul minim pe economie va fi, de la 1 ianuarie 2022, de 2.550 de lei. "Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, va informez ca am discutat cu premierul si am discutat si in coalitie, voi convoca un Consiliu…

- Salariul minim statutar în statele membre UE, inclusiv România, ar urma sa fie stabilit de catre autoritațile naționale ghidându-se și dupa nivelul internațional recunoscut de 50% din salariul mediu și 60% din salariul median, potrivit unui proiect legislativ aprobat de europarlamentarii…

- Pe aproape toate site-urile importante de profil din țara este postat un anunț privind noul proiect pe care il va realiza la Campina un dezvoltator imobiliar "cu renume" in Romania. Este vorba despre construirea a patru blocuri "intr-o zona foarte buna, in apropierea magazinelor Kaufland și Lidl, cu…