Condamnați la dispariție. Urmează acord cu FMI și vânzarea activelor statului PNRR-ul a fost elaborat impotriva intereselor naționale. Acesta ne aduce mai mult pierderi, decat beneficii și ne impinge la un acord cu FMI, ne spune prof. dr. Mircea Coșea, fost ministru de stat. Pericolul cel mai mare este ca Fondul Monetar Internațional sa ne impuna vanzarea activelor statului, așa cum a mai facut-o și cu […] The post Condamnați la dispariție. Urmeaza acord cu FMI și vanzarea activelor statului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

