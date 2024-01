Condamnată definitiv în dosarul şpăgilor pentru permise Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de o femeie condamnata la doi ani si sapte luni de inchisoare pentru cumparare de influenta. In urma cu un an, alaturi de inculpata au mai fost condamnate alte opt persoane. Sapte inculpati au primit pedepse cu suspendare, iar unul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Craiova judeca in continuare apelurile formulate de ceilalti inculpati condamnati. Anchetatorii au sustinut ca trei dintre inculpați au cerut si primit sume cuprinse intre 100 și 600 euro pentru a interveni pe langa funcționari de la Serviciul Permise… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

