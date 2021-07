Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași a ajuns sa fie condamnat dupa ce a fost denunțat de propria soție. In acest fel, magistrații din cadrul Judecatoriei Pașcani l-au condamnat pe Cristinel Fetcu la un an de inchisoare, cu suspendare, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. A gasit un pistol și l-a luat…

- Barbatul care si-a ucis fiul de 8 ani, la Cluj, a fost condamnat la inchisoare pe viata. In luna iulie a anului 2020, clujeanul și-a injunghiat mortal baiețelul, deși anchetatorii au descoperit ca barbatul se ințelegea destul de bine cu fiul lui. Iata cum a explicat barbatul crima care a șocat o țara…

- Fostul deputat se intraba retoric de ce DNA a inchis ochii la probele mai mult decat evidente, pentru care procurorii anticorupție au decis sa prescrie faptele.Am fost condamnat in urma unui dosar fabricat, iar cel vinovat este numarul 2 in NATO. Este document de la DNA, disponibil la mine pe site,…

- Barbatul din Cluj care și-a ucis fiul de numai 8 ani in iulie 2020 a fost condamnat la inchisoare pe viața, cu drept de eliberare peste 20 de ani. In vara anului trecut, un baiat de 8 ani, din Cluj-Napoca, care a fost dat disparut de acasa pe data de 25 iulie si era cautat de Politie, a fost gasit…

- Takacs Gyorgy, barbatul care si-a injunghiat mortal fiul de 8 ani, in iulie 2020, a fost condamnat pe viata, de o instanta a Tribunalului Cluj. "Condamna pe inculpatul T.G., pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului calificat, (...) la pedeapsa detentiunii pe viata",…

- Un refugiat sirian in varsta de 21 de ani a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal german pentru atacul comis impotriva a doi turisti pe o strada din Dresda, in octombrie trecut, avand ca mobil extremismul islamist, informeaza dpa. Un barbat de 55 de ani a decedat in urma…

- Marea Britanie a acceptat transferul pe teritoriul sau al fostului lider politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, condamnat la inchisoare pe viata pentru genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii, pentru executarea pedepsei, a anuntat Londra miercuri, potrivit AFP si DPA, anunța…