- Polițiștii din Ileanda au depistat și reținut, in data de 18 ianuarie, un tanar de 25 de ani, din localitatea Poiana Blenchii, pe numele caruia era emis de catre Judecatoria Dej un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea. Acesta a fost condamnat la 5 ani de detenție, pentru comiterea infracțiunii…

- Polițiștii au identificat, in data de 9 ianuarie, o femeie de 28 de ani, din orașul Jibou, pe numele careia era emis un mandat de arestare de catre Judecatoria Dej. Aceasta a fost condusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj. Ea urmeaza sa ajunga…

- In data de 4 ianuarie, polițiștii șimleuani au identificat un barbat de 33 de ani din localitate, pe numele caruia exista un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate care a fost emis de Judecatoria Cluj-Napoca. Acesta este condamnat la inchisoare, pentru o perioada de 9 luni și 10 zile,…

- Polițiștii au reținut in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, in data de 13 decembrie, pentru 24 de ore, doi barbați banuiți de comiterea infracțiunii de talharie. Aceștia au varsta de 20 și respectiv 33 de ani și ambii sunt din comuna Lozna. In noaptea…

- Polițiștii din Jibou au depistat și reținut un barbat de 36 de ani, din satul Popteleac. Judecatoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse de doi ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de furt. Barbatul a fost introdus in Centrul de Reținere și…

- Reținut de polițiștii din Șimleu Silvaniei, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. La data de 20 noiembrie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au dispus reținerea, pentru 24…

- Nr. 248 din 03 Noiembrie 2023 BULETIN INFORMATIV 03 NOIEMBRIE 2023 BARBAT RETINUT PENTRU FURT La data de 02 noiembrie a.c., politistii Sectiei 3 Urbana Timisoara, au retinut un barbat, banuit de savarsirea infractiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din…

- La data de 1 noiembrie a.c., la ora 17.00, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurala Hida au depistat și reținut un barbat de 36 de ani, din localitatea Stupini, județul Salaj, urmarit național. Judecatoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind…