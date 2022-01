Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat sambata cu omologul sau kazah, Kassym-Jomart Tokayev, stabilind sa mentina contactele „permanent” pentru restabilirea ordinii in Kazahstan, in contextul revoltelor violente soldate cu zeci de morti, peste 1.000 de raniti si 4.400 de persoane arestate.…

- Un fost elev in varsta de 18 ani al unui seminar ortodox din Rusia s-a aruncat in aer cu o bomba improvizata in cladirea invecinata cu o manastire din regiunea Moscova, ranind cel putin inca un adolescent, a anuntat politia, transmite AFP. 'Un fost elev in varsta de 18 ani al acestei scoli a intrat…

- Tanarul, in varsta de 18 ani, a declanșat un dispozitiv expoziv pe care il avea asupra lui, la un seminar ortodox din apropierea manastirii de maici Vladicny din orașul Serpuhov, la mai puțin de 100 de kilometri de Moscova, relateaza The Moscow Times și AFP, conform Agerpres.Potrivit Ministerului rus…

- Fostul președinte argentinian Mauricio Macri a fost acuzat de presupuse acte de spionaj, pe când era șef al statului, asupra familiilor victimelor „San Juan”, un submarin a carui scufundare în 2017 a facut 44 de morți, a anunțat miercuri magistratul însarcinat cu ancheta,…

- Trei rețineri au fost efectuate de autoritatile franceze, marti, dupa atacul de la Cannes. Trei persoane suspectate de complicitate cu autorul agresiunii care a vizat un echipaj de politie din orașul simbol al Rivierei Franceze, informeaza cotidianul Le Parisien. „Este vorba de apropiati ai agresorului.…

- Muntenegru i-a acordat azil multimilionarului rus Telman Ismailov, nascut în Azerbaidjan, cautat de Moscova pentru presupusul sau rol în doua crime, a anuntat avocatul barbatului, potrivit AFP și News.ro.Telman Ismailov a fost arestat la începutul lunii octombrie, la Podgorica,…