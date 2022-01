In Cornesti, la primul cantat al cocosului, cand satul abia incepea sa se dezmorteasca, in gospodaria lui Mihai A. (66 de ani) era deja vanzoleala mare. Furios pe partenera lui de viata, barbatul pornise amenintator spre ea sa o bata, chiar acolo, in curtea casei in care locuiau. Nu era prima data in cei 17 ani de concubinaj, asa ca femeia a stiut ce sa faca. S-a refugiat in poiata gainilor, tinand cu mainile printre scanduri usa de acces inchisa, asfel incat agresorul sa nu poata ajunge la ea. Apararea l-a infuriat insa si mai tare pe barbat, care a intrat valvartej in casa, a insfacat un polonic…