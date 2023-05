Condamnare intr-un dosar al DNA Constanta pe fonduri europene!

Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul a fost trimis in judecata pentru fapte comise in perioada in care ocupa funcția de director al Casei Corpului Didactic Sibiu, a informat publicația locala Turnul Sfatului.In perioada martie - octombrie 2019, Alexandru Dumbrava „a folosit și prezentat la nivelul Organismului Intermediar Program…

- In dosar, un barbat din judetul Tulcea a fost acuzat de savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare, cu rea credinta, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele…

- Percheziții organizate de la nivel inalt au loc, marți, la Biroul Vamal Siret, acțiunea vizand, din informațiile noastre, un numar de patru lucratori vamali. Parchetul European (organism independent și descentralizat al Uniunii Europene, cu competența de a cerceta, a urmari penal ...

- Fostul deputat Octavian Goga și alte doua persoane au fost arestate preventiv intr-un dosar DNA privind fraudarea de fonduri europene de peste 8 milioane de lei. In 2018, Octavian Goga, pe atunci parlamentar, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru conducere fara permis și refuzul…

- Fostul deputat Octavian Goga a fost arestat preventiv, alaturi de alte doua persoane, pentru fraudarea unor fonduri europene.Procurorii DNA Targu Mureș au dispus urmarirea penala și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 martie 2023, a lui Goga Octavian, la data faptei deputat și administrator…

- Beneficiarul investitiei este societatea East Atelier SRL care isi are sediul la aceeasi adresa Documentul este valabil doi ani East Atelier SRL apartine lui Ionut Toma, fost arhitect sef al municipiului Constanta In 2022, profitul net declarat de companie este de 1495.860 lei la un numar mediu de 7…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus schimbarea incadrarii juridice intr un dosar instrumentat de procurorii DNA Constanta. Este vorba despre cauza penala aflata in rejudecare in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus,…