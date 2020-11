Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura a Studentilor (CCS) din Iasi organizeaza, incepand de luni pana duminica, 29 noiembrie, cea de-a XX-a editie a festivalului studentilor ieseni ‘FEstudIS’. Directorul CCS Iasi, Bogdan Crucianu, a declarat ca acest eveniment are drept scop participarea activa la evenimente organizate online…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, face, joi, un apel pentru redeschiderea scolilor, cel putin pentru elevii din ciclul primar. ”E o mare greseala sa tii copiii in invatamantul online”, afirma primarul, potrivit news.ro. Intr-un mesaj video postat pe contul oficial de Facebook,…

- In ciuda pandemiei, romanii au doborat orice estimare și au cheltuit mai mult ca niciodata: un milion de lei pe minut. Romanii au cheltuit de Black Friday mai bine de 1 milion de lei pe minut, in primele șapte ore de cand s-a dat startul celui mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, potrivit…

- Noaptea Muzeelor 2020, multe evenimente in mediul online Muzeul Municipiului București - Palatul Șuțu, mai 2017. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Noaptea Muzeelor are loc în acest an cu vizite pe timp de zi, în condiții adaptate la pandemia de COVID-19 și cu multe evenimente organizate pe…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Maria Madalina Turza, va sustine vineri o conferinta de bilant. Astfel, vor fi prezentate rezultatele unui an de activitate si o evaluare sumativa a domeniului protectiei sociale destinate…

- Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- In competitie s-au inscris peste 100 de proiecte de la scoli din intreaga tara; Echipele finaliste se intrec pentru cele trei premii intai in valoare totala de 9.000 de euro, la care se adauga trei laptopuri; Publicul va desemna castigatorii, votand pe pagina de facebook E.ON (https://www.facebook.com/E.ONRomania/)…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, in cadrul unei ședințe de guvern, ca se așteapta ca un numar mare de parinți sa ramana acasa alaturi de copiii care vor fi obligați sa urmeze cursurile online. Ludovic Orban a afirmat ca situatia in privinta scolilor este una dinamica, așa ca i-a solicitat ministrului…