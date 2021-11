CONCURS POLIȚIE – 45 de concurenți pentru cinci posturi la IPJ Maramureș Concurența pentru cele cinci posturi de ofițer scoase la concurs din sursa externa in cadrul IPJ Maramureș. In data de 6 noiembrie 2021, a avut loc proba de verificare a cunoștințelor pentru candidații care s-au inscris la concursul prin incadrare directa pentru ocuparea a cinci posturi vacante de specialiști, ofițeri de poliție, in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, la Serviciul de Comunicații și Informatica, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Investigații Criminale și Serviciul Logistic. Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș precizeaza… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

