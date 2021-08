Concurs pentru posturile de conducere din școli In ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au fost luate in discuție, alaturi și de alte probleme, scrisorile de intenție depuse de cadrele didactice care au dorit sa ocupe o funcție de conducere (director, director adjunct) in unitațile de invațamant preuniversitar din județ incepand cu data de 01 septembrie 2021. In Monitorul Oficial din data de 10.08.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Educației pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

