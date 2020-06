Concurs pe bază de recomandare pentru șefia Casei de Asigurări Neamț In timp ce la alte instituții continua numirile unor șefi interimari, la Casa de Asigurari de Sanatate Neamț a fost anunțat concurs pentru funcția de director general. Doritorii care se simt capabili sa indeplineasca standardele de performanța ale instituției care gestioneaza banii contribuabililor iși pot depune dosarele pana pe 18 iunie, inclusiv, concursul urmand a avea loc pe 26. Printre cerințele obligatorii sunt cele ce țin de vechimea necesara de 5 ani intr-o funcție de conducere și, nota bene, o recomandare de la ultimul loc de munca, din care sa reiasa profilul profesional și moral al… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

