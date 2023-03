Concurs internaţional la Comarnic şi Câmpina Alina Mihaela Bunghez Primavara aceasta, Romania este gazda Cupei „Țarilor Latine” la Orientare, eveniment sportiv de notorietate care reunește la linia de start sute de sportivi din mai multe țari. In 2023, competiția ajunge chiar pe Valea Prahovei, la Comarnic și Campina, aceasta fiind cea de-a 28-a ediție a concursului internațional la care și-au anunțat deja inscrierea sportivi din Brazilia, Mexic sau Japonia și care se va desfașura in perioada 28 Aprilie – 1 Mai 2023. Competiția este organizata de Federația Romana de Orientare, cu sprijinul autoritaților locale din Campina și Comarnic. De… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

