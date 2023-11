Primaria municipiului Targu Secuiesc organizeaza si in acest an un concurs de desene pentru copii, iar cele mai frumoase vor fi folosite ca felicitari de Craciun. Potrivit reprezentantilor Primariei, concursul se va desfasura pe patru categorii de varsta – gradinita si prescolari, clasele I-IV, V-VIII si IX-XII, iar castigatorii vor primi premii din partea organizatorilor. […] Articolul Concurs de desene de iarna; cele mai frumoase vor fi folosite ca felicitari de Craciun apare prima data in Mesagerul de Covasna .