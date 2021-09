Concurs cu bărci reciclabile pe Bega Competitie sportiva neconventionala, unica in tara, dedicata protectiei mediului. Intrecerea a avut loc la Timisoara, pe Bega, in barci reciclabile. Organizatorii au vrut sa arate cat de importanta e protejarea mediului și implicit colectarea selectiva și reciclarea. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

