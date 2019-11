Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de jumatate de secol, Ansamblul de dansuri populare ”Struguraș” de la Palatul de Cultura din Ungheni va avea costume naționale autentice. ”Ne dorim sa avem o imagine buna peste tot unde mergem cu acest colectiv, prezentandu-ne cu vestimentația tradiționala executata dupa toate regulile”,…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a vorbit la un post local de televiziune despre depopularea satului romanesc, care “este decimat”, iar in acest context s-a referit la romanii care au plecat la munca in strainatate. El a afirmat ca multe dintre fetele tinere și frumoase au ajuns sa se prostitueze,…

- Componentele echipei naționale de tenis de masa s-au relaxat intr-un mod inedit inaintea Campionatelor Europene pe echipe de la Nantes, acolo unde au de aparat titlul continental. Fetele au lasat la o parte tenișii, pantalonii scurți și tricourile sport și au impresionat pe toata lumea cu o schimbare…

- Joi, 22 august, de la ora 15.30, echipa masculina de handbal a CS Minaur va disputa un ultim meci de pregatire in aceasta vara, pe teren propriu, cu “U” Cluj Napoca, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”. Echipa noastra va avea un prim meci oficial marți, 27 august, cu AHC Dobrogea Sud Constanța, in prima…