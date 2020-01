Stiri pe aceeasi tema

- PSD lanseaza un atac la adresa celor de la PNL și intenția anunțata de a renunța la ”Programul Prima Casa”. Social-democrații susțin ca liberalii ar trebui sa continue programul ”Prima Casa”, și in niciun caz sa lanseze ”Programul Șase Case”, facand referire la numarul caselor președintelui Klaus Iohannis.

- Gabriela Firea ii ironizeaza pe liberali, susținand ca deși au avut controlul Primariei Generale pentru o buna bucata de timp, nu au reușit nici macar sa faca statuia simbolului liberal I.C. Bratianu, as cum s-a decis in CGMB. Reactia primarului general al Capitalei vine dupa ce Ilie Bolojan, primarul…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a ironizat-o pe Gabriela Firea pe subiectul capacitatii sale de a conduce Primara Generala. In replica, Firea a spus ca nu primeste niciun sfat de la cineva implicat doar in scandaluri.

- Donald Trump a profitat de traditionala gratiere a curcanilor - „Butter, iti doresc mult noroc, iti acord prin prezenta o gratiere totala!“ -, cu ocazia Thanksgiving, pentru a-si ataca adversarii favoriti, abordand o varietate de subiecte, de la destituire la presa si democrati, relateaza AFP.

- Donald Trump a profitat de traditionala gratiere a curcanilor - „Butter, iti doresc mult noroc, iti acord prin prezenta o gratiere totala!“ -, cu ocazia Thanksgiving, pentru a-si ataca adversarii favoriti, abordand o varietate de subiecte, de la destituire la presa si democrati, relateaza AFP.

- Cantaretul britanic Elton John a declarat ca a fost atat de ingrijorat ca va gresi cuvintele cand va interpreta o adaptare a melodiei "Candle In The Wind" la funeraliile printesei Dianei incat a avut nevoie de un teleprompter langa pian, relateaza miercuri Reuters. Elton John, care a fost…

- Aurel a fost unul dintre cele mai comentate personaje de la Insula Iubirii. Instabil emoțional, barbatul a starnit controverse in cadrul celor prezenți in Thailanda. La aproape un an de cand s-a incheiat ultimul sezon, Insula Iubirii, la care a participat impreuna cu Diana, Aurel s-a schimbat mult.…

- A fost unul dintre cele mai controversate personaje de la „Insula Iubirii”, atat in sezonul 3, atunci cand și-a supus testului suprem relația cu Alexandra, dar și in sezonul 5, atunci cand a venit alaturi de Diana, in Thailanda. Cu siguranța toți fanii emisiunii-fenomen se intreaba ce mai face Aurel…