- Razvan Kovacs pare cucerit de ispita Daria Cuflic, iar Ema Oprișan a facut un gest neașteptat, ca urmare a aproprierilor dintre cei doi. Concurenta spune ca inelul de logodna primit de iubitul sau nu mai are nicio semnificație și ca este tot mai sigura ca relația nu va evolua frumos.

- In ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și cu ispitele pentru a alege cu cine vor sa mearga la urmatorul date, insa ceva surprinzator s-a intamplat.

- Razvan Kovacs pare sa fie cucerit de Daria Cuflic. Dupa ce, in ediția trecuta, ispita a dat de ințeles ca iși dorește mai mult, și iubitul Emei a mai facut un pas. Cu toate ca a fost surprins in compania ei, concurentul spune ca nu și-ar dori o relație cu ispita.

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Razvan Kovacs și Daria Cuflic avut parte de un schimb neașteptat de replici. Ispita i-a facut o propunere ce l-a luat prin surprindere pe concurent.

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…

- Camerele au surprins o discuție neașteptata intre ispita Daria Cuflic și Razvan Kovacs in episodul 5 din Ce s-a intamplat in casa baieților, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iata ce a spus tanara despre date-ul concurentului cu Roxana Rapaila.

- Ediția 7 Insula Iubirii, difuzata aseara, 6 iulie, a fost una plina de tensiuni. Una dintre cele mai apreciate ispite din sezoanele trecute a fost votata sa paraseasca insula. Este vorba despre Maria Ilioiu, una dintre cele mai controversate apariții.Concurenții au fost puși de Radu Valcan sa ia o decizie…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au o relație de ceva timp, iar iubitul concurentei este topit dupa fiul ei de 3 ani. Iata cum arata Noah și ce familie frumoasa formeaza toți trei.