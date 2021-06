Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala sezonului 9 ”Chefi la cuțite” a inceput cu multe lacrimi de bucurie din partea concurenților. Inainte sa inceapa prima proba, semifinaliștii au ascultat mesajele emoționante trimise de familiile și prietenii lor, iar lacrimile de bucurie și-au facut apariția la fiecare dintre ei.

- In semifinala emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1, nu doar concurenții au primit mesaje emoționante de la familie și cei dragi, ci și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- In semifinala "Chefi la cutite" au intrat in mod automat cei trei concurenti din echipa mov, dupa ce au castigat ultimul battle din sezonul 9.Apoi, duelul a decis si cine sunt ceilalti semifinalisti.Astfel, in semifinala "Chefi la cutite" 2021 ii vom vedea pe Alexandru Baditoaia cutitul de aur al lui…

- Inainte de ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Irina Fodor a anunțat cați concurenți vor ajunge in semifinala, dar și care este tema de gatit pentru ultima confruntare pe echipe.

- Echipa albastra a lui Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9 mai pierde un concurent. Ciprian Antone a primit cel mai mic punctaj la proba individuala și a fost eliminat din competiție. Intrate la duel, echipa verde a lui Sorin Bontea și cea albastra a lui Florin Dumitrescu au primit o…

- Dupa ce s-au intrecut intr-o mini-proba de indemanare, concurenții ramași in competiția „Chefi la cuțite” au aflat ce tema de gatit trebuie sa respecte in cel de-al 15-lea battle din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

- In ediția 42 din sezonul9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție au avut parte de o surpriza de zile mari atunci cand au aflat prin ce mini-proba trebuie sa treaca inainte de battle.

- Dupa ce au pierdut cel de-al unsprezecelea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, echipa mov și cea albastra au intrat la un duel ce le-a adus o tema de gatit destul de complicata.